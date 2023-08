Peo külalisesineja on armastatud laulja Karl Madis. Kell 14 algav pidu on pühendatud psüühilise erivajadusega inimeste jõudmisele kogukondadesse ning suurte erihooldekodude sulgemisele.

Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno on erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenud nii pealtvaataja kui lauljana. «Igal aastal on meie pidu väga rõõmus, kuid see kord on eriline. Oleme peo pühendanud suure ajastu lõpule – eelmisel nädalal sulgesime viimase suure erihooldekodu seitsmeteistkümnest,» ütles ta.