Esna kullameistrite käe all sai uue jume Tallinna toomkiriku neli ajanäitajat

Esna galerii on osa Martin ja Lilian Bristoli kodust, kuhu nad saabusid 2006. aastal unistusega, et ühe katuse all on nii nende töökojad kui ka elamine. Tänaseks on unistus teoks saanud, majas on kaks töötuba, Liliani kuldtikandi töökoda ja Martini kuldamise töökoda.