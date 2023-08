Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Esna galerii on osa Martin ja Lilian Bristoli kodust, kuhu nad saabusid 2006. aastal unistusega, et ühe katuse all on nii nende töökojad kui ka elamine. Tänaseks on unistus teoks saanud, majas on kaks töötuba, Liliani kuldtikandi töökoda ja Martini kuldamise töökoda. Esna galeriis toimub palju: vestlusõhtud, näitused, kontserdid ning isegi president on külla sattunud. See nimekiri võiks veel jätkudagi. Kuid tänavune suvi on möödunud külastajate poolest rahulikumalt ning Esna galerii kohal on rippunud lausa väikene saladusloor. Mille kallal seal siis nii usinalt kolm kuud tööd tehti? Nüüd selgub, et Bristolite hoole all oli üks äärmiselt oluline projekt. Nimelt said seal uue kuldse jume Tallinna toomkiriku ajanäitajate detailid. Kirikul on neli numbrilauda, millel kokku üle 160 kullatud detaili ehk tegu oli väga suure ja keeruka projektiga.