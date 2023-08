Põgenikele loodud ettevõtlusprogramm ootab sel sügisel osalejaid üle Eesti

“Uues riigis oma elu taas jalgadele saamine tähendab tihti suurt eneseületust, sest sageli on kõik erinev: süsteemid, töökultuur, keel, lisaks on äri alustamiseks vaja algkapitali. Koos Garage48-ga oleme nelja aasta jooksul aidanud nii Ukrainas kui Eestis pagulastel ja sisepõgenikel käivitada üle saja ettevõtte. Tulemuseks on enesekindlad ning iseseisvad naised ja jätkusuutlikud ärid, mis lisaks vajaliku sissetuleku teenimisele pakuvad oma teenustega väärtust kogu ühiskonnale,” selgitas Eesti Pagulasabi toimetuleku programmi spetsialist Taavet Tomberg.

“2022. aasta sügisel esmakordselt Eestis toimunud programmi järel tegutseb Eestis 10 uut ja edukat naisettevõtjat, kes on Eestisse jõudnud sõjapõgenikena. Julgustame nende eeskuju järgima ning programmist osa võtma. Oluline on seejuures teada, et kui siiani on Empowering Women ettevõtlusprogramm võimestanud Ukraina sisepõgenikke ja sõjapõgenikke Eestis, siis nüüd avaneb programm kõigile inimestele, kes on olnud sunnitud oma kodumaalt lahkuma ning kes näevad ettevõtluses võimalust enda ja oma pere elu siin Eestis üles ehitada,” selgitab Kadri Tiisvelt, Garage48 juhatuse liige.