Paide mahajäetud ostuparadiisi rajatakse kunstihoone

Loora Kaubi ja Kristel Zimmer on mõlemad Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud noored kunstnikud, kes tegelevad video, installatsiooni, performance’i ja teiste meediumite kaudu kehalisuse teemadega. Nende näitused on avatud 10.–12. augustil kell 12.00-23.00 Keskväljak 15 teisel korrusel. sana Kaubi näitusest esineb ka tantsukunstnik Elle Viies oma performance’iga 11. augustil kell 15.00 ja 19.00 ning 12. augustil kell 15.00. Lisaks Kaubile, Zimmerile ja Viiesele on meeskonnas Belgia kuraator Laura De Jaeger.

Loora Kaubi “Inimene ei näe kunagi unes päikest” teoste kogumik käsitleb pidevas vahepealsuses olemise tunnet. Kesksel kohal on igatsus laskuda igavesse unne: viibida häirimatult sellises kehalises seisundis, mida paljud loomad ja putukad talveunes läbivad. Näitus võrdleb keha ainega, mis võib laguneda, lahustuda, kooruda, end kasvatada ja siis jälle ebavajalikust osast loobuda. Teos mõtiskleb elu hapruse üle ja küsib, kuidas püüda kinni see tunnetuslik miski, mis ootamatult langeb õlule ning halvab kogu keha.

Kristel Zimmeri “X” on nagu ümberkehastumine millekski, mis on tegelikult kogu aeg igal inimesel olemas. Seega ei ole“X” siiski ümberkehastumine, vaid lihtsalt perspektiivi muutmine. See on vastuoluline tunne –muutumine millekski jõuliselt primitiivseks, aga püsimine samas täpselt sellesama kahel jalal seisva, kahe käe ja ühe peaga inimesena.

Näitus tuuakse Paidesse osana tänavusest Arvamusfestivali kultuuriprogrammist. “See näitus on Arvamusfestivalil lausa hädavajalik. Rääkimise, kuulamise ja argumenteerimise kõrval on oluline keskenduda ka kehadele, mis asuvad iga argumendi taga ning mis intellektuaalsetest vastasseisudest hoolimata seovad meid ümbritseva keskkonnaga,” kommenteeris näituste valikut Arvamusfestivali kultuuriprogrammi kuraator Margaret Tilk.: “Arvestades, et 2023. aasta Arvamusfestivalil kultuuriprogrammi fookuses on kehalisus, ootan huviga kuidas mu näitus ei astu dialoogi mitte ainult Zimmeri näitusega, vaid ka teiste festivali ürituste ja teostega,” täiendas kunstnik Loora Kaubi.