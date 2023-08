Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Rohkem kui kaks aastat tagasi haarasid neli Paide gümnaasiumi õpilast härjalt sarvist ja lõid noortele Paides Pärnu tänavas kunagises lastehaigla hoones vaba aja veeetmiseks põgenemistoa. Kevin Kinev, Renne Ploom, Hanna Tedre ja Sandra Perillus on nüüd kõik juba Paide gümnaasiumi vilistlased ja õpivad kodust kaugel. See aga ei ole seganud neil põgenemistuba arendada ja sellega tihedalt seotud olla. Appi on nad võtnud ka kolm julget noort, kes pakuvad lisakäiku, et areng käiks veelgi kiiremini. Arvamusfestivaliga seoses on noored teinud ettevalmistusi selleks, et üllatada uue ja huvitavaga.