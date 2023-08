Suurtükiväelased said liikursuurtüki K9 laskmistel esimesed tuleristsed

Liikursuurtüki K9 meeskonna ülema reamees Jass Kiisleri sõnul olid sõdurid laskmisteks valmis: „Meeskonnatööga jäin rahule – olime seda asja õppinud ja drillinud kõvasti, igaüks täitis oma rolli väga hästi ning minult tulevad ainult kiidusõnad. Eks masin vajab veel õppimist ja harjutamist, aga usun, et järgmistel laskmistel tunneme ennast juba palju enesekindlamalt.“

Kui ajateenijate puhul eelnes laskeharjutusele üle kolme kuu pikkune liikursuurtüki baaskursus koos erialakursustega, siis laskmisel osalenud reservväelased said oma oskusi täiendada kiirkorras ümberõppel, mis toimus eelmise aasta detsembris.

„Ajateenistuses olin 2010. aastal, toona olin arvutaja. Siin laskmistel sain täita nii sihturi kui ka abisihturi rolli. Väga uhke tunne oli nii siis, kui pataljonist helistati ja uuriti kas ma oleksin nõus uue relvasüsteemi väljaõpet saama ja aktiivset reservteenistust jätkama kui ka täna, kui me saime taas meeskonnana head tulemust näidata,“ ütles reamees Raiko Kaasik.

„Reservväelaste integreerimine laskmistesse saab olema üks tähtsamaid eesmärke ka tulevikus. Et hoida neid kursis üksuse arengutega, arendada nende oskusi ja et mehed, kes vajadusel koos välja sõidavad, tunneksid üksteist,“ ütles major Põder.

Liikursuurtükid K9 Kõu on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.