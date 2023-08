Sadakond kodutütart koguneb laagrisse

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on Kodutütarde pealinna laagri toimumine traditsioon, mis annab noortele võimaluse tavapärase välitegevuse kõrval omandada uusi teadmisi ja avardada silmaringi just linnaruumis. “On traditsioone, mis väärivad hoidmist ja pealinna laager on üks selline tegevuse formaat, mille vastu on noortel jätkuvalt huvi. Lisaks sellele on oluline tuua kokku tüdrukud kõikidest maakondadest, olen arvamusel, et iga kodutütar peaks olema käinud Stenbocki majas ja Riigikogu hoones ning võiks teada, kui tähtis isik meie riigi jaoks oli president Lennart Meri”, ütleb Proos.