Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Juuni lõpul vaatas kuueliikmeline komisjon üle Järvamaa kauneima kodu konkursile esitatud kodusid ja muid rajatisi. Nähtu põhjal tegi komisjon valiku, keda esitada Eesti kodukaunistamise ühenduse konkursi kandidaatideks. Maakonna kauneimad kodud on seekord Ester Viruste ja Andrus Ristkoki kodu Türi vallas, Einar ja Anneli Tumanski kodu Paide linnas ning Urve Pilve ja Urmas Seina kodu Järva vallas. Anneli ja Einar Tumanski kodu Paide servas Kriilväljal on muutunud pererahva käe all 30 aastaga põllumaast kauni kodu tiitli vääriliseks. Aias on nad tegutsenud endale silmailu ja puhkamispaiga loomiseks, seega oli kauneima kodu tiitlit saada ootamatu. Kelle algatusel nende kodu konkursile jõudis, perekond ei teagi. «Meie teame, et esitaja oli Paide linnavalitsus,» ütleb Anneli. «Tahaksime teada, kes olid need head inimesed, kes meie tegemisi märkasid ja meist linnavalitsusele teada andsid. Kui keegi teab seda, siis palun andke meile ka teada!»