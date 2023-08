Head sõbrad toovad kontserdilavale laulud ja muinasjutud

Ammused tuttavad ja head sõbrad Jaan Pehk ja Märt Avandi pole tükk aega koos kontserte andnud. Viimati nägi laiem avalikkus neid koos esinemas tänavu 24. veebruaril, kui nad Estonia teatri laval vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel duetina üles astusid. Kevad ja suvi on mõlemal kulgenud töiselt. Üks on hõivatud teatritükkidega, teine on üles astunud muusikafestivalidel ja väiksematel üritustel.