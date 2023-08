Üliõpilased saavad LHVst uueks õppeaastaks õppelaenu taotleda

Õppelaen on toode, mis aitab tudengil katta erinevad õpingutega seotud väljaminekud alates elamiskuludest ja lõpetades õppemaksuga nii Eestis kui välismaal. Eelmisel aastal jõustunud õppelaenu uuendatud tingimused jätkuvad ka nüüd, muutes laenu võtmise õppurite jaoks otstarbekaks ja soodsaks.

„Haridus on üks tähtsamaid investeeringuid inimese elus. Soovime pakkuda õppuritele vabadust keskenduda haridusteel edasiliikumisele, ilma et rahaasjad sealjuures muret valmistaksid. Eelmisel sügisel nägime, et tingimuste muudatus kasvatas huvi õppelaenu vastu ligi neljakordseks. Seetõttu oleme kasutanud võimalust pakkuda turu parimaid tingimusi ka sel aastal. Õppelaenu intress on LHV-s 1,95% pluss 6 kuu euribor. Lisaks piisab laenu võtmisel ühest käendajast. Maksimaalne laenusumma on kuni 3000 eurot õppeaastas,“ selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Intressi euriboriga sidumine tähendab, et täna kujuneks intressiks 1,95% + 3,928% ehk kokku 5,878%. Kui euribori tõttu ületab õppelaenu koguintress aga 5%, nagu praegusel ajal, maksab ülejäänud osa riik ehk kliendi jaoks on laenu maksimaalne intress 5%. Pank vaatab euribori üle iga poole aasta tagant ning selle muutus kajastub ka laenumakses. Õpingute ajal tasub õppur vaid intressimakset, mille pank võtab kontolt maha automaatselt kord aastas novembris.

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmine algab hiljemalt siis, kui on möödunud 12–18 kuud õppeasutuse lõpetamisest, välja arvatud juhul, kui õppur on läinud selle aja jooksul edasi õppima. Tagasimaksegraafik koostatakse perioodiks, mis on võrdne kahekordse nominaalse õppeajaga ehk 3-aastase õppeperioodi puhul on tagasimakseperiood 6 aastat. Õppelaenu taotluste vastuvõtmine on LHV-s juba avatud. Lepinguid saab sõlmida alates 1. septembrist ning laenusumma kantakse üle alates 15. septembrist.

LHV-s saab õppelaenu taotleda mugavalt mobiiliäpis või internetipangas. Taotlemiseks piisab ühest käendajast, kes peab olema vähemalt 18-aastane ja tema sissetulekust peab piisama nii olemasolevate kui ka käendatava laenukohustuse teenindamiseks. Nii lepingu sõlmimine kui ka laenu enneaegne tagastamine on tasuta. Ka kehtiva õppelaenu ületoomisel on protsess sama – alustada tuleb taotluse täitmisest.