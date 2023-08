Uuring: igal teisel Eesti inimesel on leib alati kodus käepärast

Enam kui pooled ehk 55 protsenti täisealistest Eesti inimestest söövad leiba või saia iga päev, kusjuures nende inimeste esimeseks eelistuseks on kas traditsiooniline rukkileib, teraleib või mitmeviljaröst. Igapäevaste leivatarbijate seast leiab rohkem eestlasi, üle 40-aastaseid ja maainimesi. Rohkem kui kolmandik ehk 38 protsenti Eesti inimestest sööb leiba või saia igal nädalal, nende hulgas on rohkem pereinimesi, noori ja pealinlasi. Kõige vähem (7 protsenti) on neid inimesi, kes söövad leivatooteid paar korda kuus või harvem, nende seas on rohkem mitte-eestlasi ja ühe inimese leibkondi.

„Leivauuringust tuli mõnevõrra üllatuslikult välja tõenäolisim põhjus, miks noored söövad leiba vähem kui nende vanemad - kui 40+ põlvkond näeb leiba traditsioonilise ja tervisliku toiduna, siis noored ei näe leiba tervisliku valikuna,“ märkis Leiburi turundusjuht Kristel Remmel. „Võimalik, et erinevate leivatoodete rohkus on ajanud pildi kirjuks ja noored vajavad rohkem selgeid argumente teravilja- ja täisteratoodete tervislikkuse kohta. Leivatootjale on see peeglisse vaatamise ja peamurdmise koht.“

Uuringu kohaselt on kõigist leiva- ja saiatoodetest rukkileib konkurentsitult kõige armastatum ja ostetum. Rukkileiva kannul käivad erinevad seemne- ja teraleivad ning need röstitavad viilud, mis on kas rukki või mitme vilja põhised ehk pole klassikalised röstsaiad, kuigi ka viimastel on jätkuvalt suur turuosa. Üle keskmise on populaarsed ka koorik- ja palaleivad, kõige vähem ostetakse peenleiba ja valget saia.

„Kui üldjuhul toiduainete puhul on inimeste esimeseks ostuargumendiks kas maitse või hind, siis leivatoodete puhul on esikohal toote olemus,“ rääkis Leiburi turundusjuht Kristel Remmel. „Nii uuring kui ka meie kogemus toovad selgelt välja, et inimene, kes eelistab rukkileiba ei asenda seda sepikuga või vastupidi. Kui soovitud toodet poes pole, siis leitakse sama tüüpi teine toode. Hind on samuti oluline, selle tõid ostuargumendina välja pooled vastanutest,“ lisas Remmel.