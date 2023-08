Elron otsib uusi vedurijuhte

“Reisirongiliiklus kasvab Eestis lähiaastatel oluliselt, sest Elroni rongiparki lisandub 16 uut rongi,” ütles vedurijuhtide üldkoolituse juhendaja instruktorvedurijuht Artur Lorents. “Vedurijuhi amet on vaheldusrikas ja suure vastutusega – vastutame reiside käigus sadade inimeste turvalisuse ja reisikogemuse eest. Aga saame seda teha Euroopa tipptasemel reisironge juhtides.”

Vedurijuhtide õppe korraldusest on võimalik lähemalt kuulda Elroni Koolituskeskuse infopäevadel, mis toimuvad 16. augustil ja 23. augustil kell 13:00-14:30 Tallinnas Elroni kontoris aadressil Vabaduse pst 176.

Rongid on tehnoloogiliselt Euroopa tipptasemel ning nende käsitsemine ei nõua füüsilist jõudu ja seetõttu on töö sobilik kõigile.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi. Elroni koolituskeskus pakub vedurijuhtidele täiend- ja väljaõpet Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.