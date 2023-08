Luua Metsanduskooli konkursid tõotavad tulevikku tarku loodusspetsialiste

Koolijuhi Haana Zuba-Reinsalu sõnul on populaarsemad erialad viimaste aastatega sarnased ning kuna Luua Metsanduskool on ainuke kool, kus õpetatakse praktilist metsandust on loomulik, et tugevusteks on need erialad, mis seotud eelkõige metsandusega ning loodusega.

Luua Metsanduskoolis õpib täna ligi 70% õppuritest sessiooniõppes, mis näitab, et kutseharidusse tullakse kannapööret tegema igas eluetapis ning oskuste omandamine on muutumas trendiks, kuhu tullakse ka pärast ülikooli. „Meie õppurite hulgas on neid, kes tulevad varasemale kõrgharidusele omandama juurde päris oskusi ning ka neid, kel on omandatud eriala sootuks teises valdkonnas ja kes on hilisemas eas leidnud oma tõelise kutsumuse. On hea meel, et oma tuleviku töökohti nähakse looduses ning ollakse oma oskuste täiendamise sammud usaldatud Luua Metsanduskoolile,“ lisas Haana Zuba-Reinsalu.

Zuba-Reinsalu sõnul tunnetab kool vastutust selle ees, et tulevikus oleksid Eesti looduses tegutsemas õppinud spetsialistid, kes teevad tarku otsuseid ja oskavad need teadmised ka oma kätega töötades töösse rakendada. „Suured õppima soovijate arvud annavad meile võimaluse teha valikuid nende seast, kel on suurem motivatsioon valitud erialal tööle asuda ning kel ka silmad õpitava eriala peale särama hakkavad. Soovime, et kõik Luua Metsanduskool õppurid saaksid lisaks erialateadmistele ning praktilistele oskustele siit kaasa armastuse ja säästva suhtumise Eesti looduse vastu.“