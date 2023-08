Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Lõõla vabatahtliku päästekomando garaaži ees seisab üks põnev auto. Juba välimusest võib eeldada, et see pole harilik Eesti päästesõiduk. Seda kinnitas ka vabatahtlik päästja Margus Sepp. See auto jõudis Lõõlasse otse Belgiast. Varem seisis Lõõlas üks suur päästeauto, kuid teatud tööülesandeid on tunduvalt mugavam täita uue masinaga, mis on mõõtmetelt väiksem. «Kui teeme näiteks ennetustööd, siis ei ole mõtet piirkonnas suure autoga sõita. Selleks oligi tarvis pisemat ja ökonoomsemat autot,» selgitas Margus Sepp. «Sama kehtib ka metsatulekahjude korral, kus vabatahtlike päästetehnikat ei ole tihtipeale otseselt vaja. Puudus on inimestest, väikese autoga korjame oma päästjad peale ja sõidame maastikupõlengule.»