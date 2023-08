Lisell Jäätma lasi uue Eesti rekordi

Eesti vibuspordisõpradel on põhjust Puiatus lastud tulemuste üle rõõmustada, sest sama võistluse raames lasi Lisell Jäätma uue plokkvibu Eesti rekordi – suurepärased 709 silma. Positiivse laengu andsid ka teiste Eesti tipplaskurite tulemused - Robin Jäätma plokkvibu meeste arvestuses 705 ja Triinu Lilienthali 647 silma sportvibu naiste arvestuses. Kogu vibuspordi ringkonda üllatas ja andis indikatsiooni, et lootustandev järelkasv on vibuspordis olemas.