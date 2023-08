Eestis on viimase rahvaloenduse andmetel (31.12.2021 seisuga) 4456 küla, neist 96 on asustamata ning 72 külas elab vaid üks inimene.

Kõige suurem on naiste osakaal (80%) Ridakülas (Viljandi vald, Viljandimaa): seal elab 28 naist ja 7 meest. Kõige suurem on meeste osakaal (87,4%) Soodevahe külas (Rae vald, Harjumaa), kus elab 646 meest ja 93 naist. Soodevahe külas asub ka Tallinna vangla. Järgmine on Varesmäe küla Setomaa vallas Võrumaal, kus mehed moodustavad 84,6% rahvastikust ehk seal elab 11 meest ja 2 naist. Kõige suurem laste osakaal (58,33%) on Norra külas (Järva vald, Järvamaa), kus elab 7 last ja 5 täiskasvanut.