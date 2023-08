Valla eakad kogunevad Väätsal

Türi valla eakate esimese kokkutuleku korraldaja Väätsa eakate seltsi „Ristikhein" eestvedaja Elle Kütt sõnas, et esimesele valla eakate kokkutulekule on tulemas üle 120 osaleja. Rohkemaarvuliselt on tulijaid Väätsalt, Kärust, Türilt, Säreverest ja paar inimest Kädvalt, kuid Kütt loodab, et tulevad väärikas eas inimesed ka Taikse, Oisu ja Kabala piirkonnast.