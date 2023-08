Eelmisel reedel lõppes avalduste vastuvõtt Järvamaa kutsehariduskeskusse. Õppima asuda soovijaid on üle 200, mida on sama palju kui eelmistel aastatel. Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin sõnas, et vastuvõtt veel päris lõppenud ei ole. Kui õpilaskandidaat pöördub kooli poole ning on motiveeritud ja erialal kohti jagub, siis on võimalik septembrist õppima asuda. «Suuremaid liikumisi võib olla umbes 15. septembrini,» lisas ta.