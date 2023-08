Maailmakoristuspäev kutsub koristama kodukanti, kalmistuid ja randu

Mullu võttis kodanikualgatusest osa ligi 50 000 eestlast ja 14,5 miljon inimest üle ilma. “Oleme kaasanud inimesi lasteaiast ülikoolini, ettevõtteid ja kogukondi. Maailmakoristuspäev on eelkõige ennetustöö,” märkis Eesti aktsiooni eestvedaja Elike Saviorg, kelle jutu järgi on siiani umbes 90% Eesti kõikidest koristajatest moodustanud lapsed ja noored.

Iga koristuspäeva eel tõuseb päevakorda küsimus: kui kaua me koristame? Vastust otsides tuleb tõdeda, et hoogtöö korras koristamine iseenesest ei ole lahendus, vaid tähtis meeldetuletus. “Rõõm on näha, et soov kodukanti hoida ja korrastada ei ole enam haruldus,” möönab Saviorg.