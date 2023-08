Maiko Kesküla: Mis on Arvamusfestivali väärtus?

Arvamusfestival on sündmus nii nagu iga teinegi ehk mingi põhjus inimeste kokkutulemiseks. Kuskil on nõudlus ja kuskil pakkumine, lihtne. Arvamusfestival pakub peamiselt vaba arutelu ja debatti, aga ka eneseväljendusvõimalust, meeldivat kohtumispaika, meelelahutust ja paljut muud. Tegu pole valdkondliku sündmusega ning seegi on väärtus, et kohtuvad erinevate maailmavaadete ja valdkondade esindajad. Arvamusfestival on eraalgatus, algatajate seas polnud ühtegi poliitikut ja pole neist keegi ka hiljem poliitikasse siirdunud. Algatus on puhtalt missioonipõhine – arendada Eestis head arutelukultuuri, mis on ühiskonna usalduse ja koostöö jaoks oluline võimekus.