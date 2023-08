Ülikooli eduka käekäigu eest hea seisnud Kristina Gudinas märkis, et nende aastatega on palju saavutatud. Esmatähtis on elukestev õpe ja see, et eakad inimesed ei jääks koduseinte vahele, vaid õpiks ja arenes ka väärikas eas. "Meie loengud on saavutanud eakate seas menu ning saal on alati kuulajaid täis," rõõmustas ta.