Paide kriisikomisjon kohtus Lääne Päästekeskuse esindajatega

Seaduse kohaselt on omavalitsuse juht kohaliku kriisikomisjoni esimees ja päästekeskus soovis uue linnapeaga kohtudes taastada vahepeal kadunud kontakti Paide linnaga. Murekohaks on Paide kriisiindeksi halvenemine võrreldes 2020. aastaga.

Linnapea Kaido Ivaski sõnul on väga kahetsusväärne, et Paidel on jäänud mõned toetusmeetmed kasutamata ja vajalikud tegevused tegemata ning kriisiindeks on seeläbi langenud.