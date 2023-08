Lõõla vabatahtliku päästekomandoga liitus kaks hakkamist täis naist

Kuigi tänapäeval ei tee me enam suurt vahet meeste ja naiste töödel, ei kohta me teatud ametikohtadel siiski just tihti õrnema soo esindajaid. Üks selline on päästja oma. Seda kinnitasid ka Laus ja Karu, kes teavad ainult üksikuid aktiivseid naissoost vabatahtlikke päästjaid. «Ma kunagi teadsin, täpselt need Imavere tüdrukud, kellest lugu tehti, aga üks kindlasti ei ole enam vabatahtlik päästja. Teise kohta ma isegi ei tea, kas ta veel tegutseb või mitte,» lausus Laus.