Ala on sedavõrd karm ja ohtlik, et võistlejad kannavad kogu pead ja nägu katvaid kiivreid, keha erinevaid osi kaitsvat turvavarustust ning mõni isegi kaelatugesid. «Kukkumisi ja vigastusi on sel alal palju ja sellega tuleb arvestada. 80 protsenti võistlejaist on kukkunud ja viga saanud,» ütles Kirsipuu.