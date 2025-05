Noor töötaja raamatukogus – pigem erand kui reegel

Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi pälvinud Järvamaa keskraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Melani Adrat on eriline nähtus, sest nii noori inimesi selles valdkonnas kuigi sageli ei kohta. Tema on oma valikuga rahul, leides, et rahulik keskkond on noorele inimesele sobiv hüppelaud tööellu.