Covid-19 luusib ikka ringi ja vaktsineerimine tuleb taas päevakorda

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst Marje Oona tõdes, et Covid-19 haigus on muutunud leebemaks ning koos sellega uuendas komisjoni soovitusi. „Soovitame eakatel ja riskihaigustega inimestel, kel on siiski oht raskelt haigestuda, end sel sügisel Covid-19 vastu vaktsineerida. Tõhustusdoose enam ei loendata ja Covid-19 läbipõdemine on võrdsustatud ühe doosiga. See on kooskõlas ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) soovitustega ja erinevate riikide praktikaga,“ selgitas ta.