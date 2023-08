President tunnustas kaunite kodude loojaid

Ta lisas, et see on kõik kokku ühine rõõm kaunimast Eestist. Riigipea sõnul tähendab kodukaunistus nii tema kui ka paljude tunnustuse pälvinute jaoks kultuuri, kannatlikkust ja vastutustunnet. „Neist asjust pidavad inimesed ei saa suhtuda ükskõikselt neid ümbritsevasse. Oma kodusse, koduvalda või kodulinna, Eestisse, ega oska või lihtsalt ei saa õlakehitusega kõrvalt vaadata ning ükskõikselt edasi sammuda,“ ütles ta. „Tean, kuidas puudutab ja tekitab mõistmatust avalikus ruumis vedelev prügi ja rämps. Nii see, mida kohtame ümbritsevas mõtte- ja sõnaruumis, aga ka see, mida nähtava prügina näeme enda jalge ees,“ rääkis Karis. „Mina ei taha koduses Eestis kuulda ja lugeda matslikku sõnakasutust ja verbaalset ärapanemist, samamoodi riivab silma ja teeb pahaseks roostetav külmik või autorehvide kuhi metsas, kuhu ma mõtisklema või seenele lähen,“ sõnas riigipea nimetades seda koolimatuseks oma kodu vastu.