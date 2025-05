Vimmad hullutavad sel kevadel kohalikke kalamehi

Kalastiku-uuringud on näidanud, et Sindi paisu eemaldamine on Pärnu jõe ja selle lisajõgede kalarikkust hüppeliselt kasvatanud ja mitu paisu tagant kadunud liiki on sinna tagasi tulnud. See seik on toonud kevadel kohalike jõgede äärde rohkelt kalamehi, sest varasem pettumus on asendunud nüüd püügirõõmuga.