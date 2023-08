Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Paide armastatud muusikaõpetaja Sirje Graubergi sõbrannad ta pühapäeval, päev enne oma 70. sünnipäeva, auto peale võtsid ja Viraksaare poole sõitma hakkasid, ei osanud too aimatagi, et lõbus autosõit ei lõppe mitte Väätsa maisipõldude vahel piknikku pidades, vaid pärast põhjalikke pettemanöövreid Paide muusika- ja teatrimajas suurel juubelikontserdil. «Ma tõesti ei osanud seda oodata, ma vist isegi kiljusin, kui suurde saali astusin,» ütles Sirje, süda kiiremini löömas ka päev pärast üllatuskontserti. «Meikimisest polnud mingit kasu, pisarad jooksid kogu aeg.»

* Türil asuv Vabaduse tänav, mis on linlastele üks peamisi teid, mille kaudu rongijaama minna või sealt tulla, vajab juba aastaid remonti ning on ka seda jagavatele ratturitele, jalakäijatele ja sõidukitele ammuilma kitsaks jäänud. Sügisel see olukord aga muutub, sest ligi pool miljonit maksva minev ümberehitus annab tänavale nüüdisaegse ilme.