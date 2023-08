Perejaslavl asub Kiievi oblastis, alla 100 kilomeetri kaugusel pealinnast ja nii on võimalus sõjas rünnakute alla sattuda üsna suur, seepärast on oluline tagada õppeasutustes turvalise varjumise võimalus.

Paide pakkus sõpruslinnale abi just laste turvalisuse tagamiseks ja otsutati, et see raha läheb varjendite rajamiseks eelkõige lasteaedadele.