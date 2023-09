Teatrid ei pruugi enam maapiirkondadesse jõuda

Eesti etendusasutuste liidu juhatuse esimehe Velvo Väli sõnul on hinnad alates 2022. aastast tõusnud ja tõusevad 2024. aastal seoses käibemaksu tõusuga veelgi. „Raha lisandumine võimaldaks mitte vähendada maakondades antavate etenduste arvu ja maakonnapubliku hulka,” kirjutas Väli kultuuriministrile Heidy Purgale ja regionaalministrile Madis Kallasele saadetud pöördumises.

Programmi „Teater maal” toetuse maht on alates 2015. aastast püsinud muutmatuna 156 250 eurot. Tänavu juuni alguse seisuga on toetusest ära kulutatud 123 462 eurot ja poole hooajaga on kasutatud 79 protsenti kogusummast. „Kui programmi maht jääb 2024. aastal senisele tasemele, ei ole sellele lisandumas ühtegi jääki, seega langeb tuntavalt maal antavate etenduste arv ja publiku arv,” tõdes Väli.