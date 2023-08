Politsei otsis 14aastast Saimon-Haidrot

Politsei palus kaasabi selgitamaks 14-aastase Saimon-Haidro asukohta, kes läks 18. augustil Maarjamaa hariduskolleegiumist kodukülastusele Järvamaal, kuid ei ole sinna jõudnud ega naasnud ka kooli. Täna õhtul teatas politsei- ja piirivalveamet, et poiss on leitud ja temaga on kõik korras.