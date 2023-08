Spordihall muudab oma lahtiolekuaegu

Kui seni on spordihall avatud olnud alates kella kaheksast hommikul, siis nüüd alates 4. septembrist poole kaheksast. Kivimäe selgitust mööda on inimestelt tulnud ettepanekuid, et maja võiks varem lahti olla. "On soovitud võimalust enne tööpäeva algust näiteks jõusaali kasutada," ütles spordijuht.