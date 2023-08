Kui näiteks möödunud nädalal oli Eestis koroonaviiruse tõttu haigestunuid keskmiselt 37 inimest päevas, siis nädal varem oli neid 25. See tähendab, et kuigi laiahaardelist levikut pole, on nädalase vahega haigestunud inimeste arv siiski hüppeliselt kasvanud.