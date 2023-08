Kõige populaarsemaks on osutunud Ajakeskus Wittenstein ja väljaspool Paidet on enim külastatud Eesti piimandusmuuseumit Imaveres. Järvamaal on muuseumikaardiga liitunud viis muuseumi.

Tänaseks on muuseumikaardil juba ligi 7000 omaniku, kes on jõudnud erinevatesse muuseumidesse üle Eesti enam kui 28 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 42aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest 2aastane ja vanim 89aastane. Muuseumikaart on taskus pooletuhandel välismaalasel.