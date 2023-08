Kui on palju herilasi, on hea ja toidurohke suvi ka herilase­viul. Ja viu poegadel on rohkelt toitu. Herilaseviu on üks isemoodi röövlind, kelle põhiroog on herilaste ja kimalaste vastsed. Teist säärase menüüga haugaslast, kes nii väikesi putukaid jahiks, meil ei ole.