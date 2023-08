Kui Eesti majanduse väljavaade on viimaste kuude vältel halvenenud, siis paradoksaalselt on maailmamajanduse kohal olevad sünged pilved pisut heledamaks muutunud. Positiivsemaid noote võib ennekõike kuulda maailmamajanduse majakaks peetavast Ameerika Ühendriikidest, kus oodatud majanduslangus näib sel korral ära jäävat. Föderaalreservi jõulised intressitõusud on suutnud saavutada kaks vastandlikku eesmärki – inflatsioon langeb, ent majandus kasvab küll aeglaselt, aga siiski edasi.