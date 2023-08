Paide gümnaasiumi koolijuht Margo Sootla on rahul, et tänavu alustab kümnendat klassi 70 õpilast. Varem pole kooliperega nii palju õpilasi liitunud. «Varem olime nii-öelda alustav kool, kuid see näitab, et meid usaldatakse järjest rohkem,» sõnas ta.