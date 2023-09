Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ütles, et komandohoonet ehitab Fund Ehituse OÜ. Ehitis maksab ligi kuus miljonit eurot ja kui kõik läheb plaanipäraselt, peaksid ehitajad seal asjad kokku pakkima järgmise aasta juulis.

Riigi Kinnisvara ASist on Järva Teatajale selgitatud, et nagu teiste maakonnakeskuste tüüpkomandodel, tuleb ka Paide päästekomando hoone ligi 1300 ruutmeetri suurune. Alale on plaanitud komandohoone, õppetorn, garaažid autode ja tehnika hoidmiseks.