Hoirassaa – räägi nagu piraat!

Kreeka sõna peirates ja ladina sõna pirata tähendavad eesti keeles mereröövlit, kuid võib ka öelda kaaperdajad, bukanjeerid, flibustjeerid, korsaarid, vitaalivennad, rannaröövlid. Need nimed on kogunenud sajanditega.

Loe, laula ja kanna piraadi­rõivaid

1995. aastal USAs kahe mehe, John Bauri ja Mark Summersi ideest sündinud päeva tähistatakse 19. septembril vähemalt 40 riigis. Kuigi sel kuupäeval on põhirõhk piraadikeeles rääkimisel, arutletakse sel päeval ka piraaditeemalise kirjanduse üle, kantakse pealuu ja ristatud luudega rõivaid, otsitakse aardeid, mängitakse kaarte ja korraldatakse lõbusaid võistlusi. Ühtlasi tasub riiulist selle päeva puhul üles otsida temaatiline kirjandus: R. L. Stevensoni «Aarete saar», J. Verne’i «Saladuslik saar», F. Terharti «Mina, Grace O’Malley» ja A.-L. Bondoux’ «The Princess and the Captain».

Kel laulutuju peale tuleb, see võib repertuaari võtta Pipi-raamatust tuntud laulu: «Surnukirstul viisteist meest, hoirassaa ja pudel … !».