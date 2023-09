Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järgmisel nädalal plaanib Paide linnavalitsus kuulutada välja riigihanke Paide jalgpallihalli projekteerimiseks ja ehituseks. Linnapea Kaido Ivaski sõnul on linnavalitsus selleks kuu aega kõvasti vaeva näinud, et hanke dokument kiiresti kokku panna, sest aega halli ehitamiseks jääb järjest vähemaks. Lisaks ajafaktorile tekitab pinget ka see, kas linnal kasutada olevast kolmest miljonist eurost selleks üldse jätkub.

* Paides Olerexi bensiinijaama naabruses on võsast lagedaks raiutud plats maad, kus peagi hakkavad askeldama kopad ja ehitusmehed. Aasta pärast peaks seal seisma Paide päästekomando uus hoone. Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ütles, et komandohoonet ehitab Fund Ehituse OÜ. Ehitis maksab ligi kuus miljonit eurot ja kui kõik läheb plaanipäraselt, peaksid ehitajad seal asjad kokku pakkima järgmise aasta juulis.

* Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk tänavu teises kvartalis 1873 eurot ehk 12,4 protsenti kõrgem kui eelmise aasta samal ajal. Kui tänavu aasta esimesel kolmel kuul oli maakonnas keskmine palk 1423 eurot, siis teises kavrtalis tõusis see 1564 eurole. Aasta tagasi oli Järvamaal keskmine palk 1402 eurot. Seega on keskmine sissetulek 162 eurot suurem, mis tähendab 11,5protsendist tõusu.

* Esmaspäevast on maakonna tavapäraselt rahulikud teed ja tänavad siginat-saginat täis ning liiklustihedus suureneb mitu korda. Autojuhtidel peab silmi jaguma kõikjale ja ähmi täis kooliminejail tuleb liigelda nii ohutult kui võimalik. Türi piirkonnapolitseinik Grete Linusk märkis, et esimestel koolipäevadel kavatsevad politseinikud nii palju kui võimalik laste kooliteed turvata ja kooliuusikutele abiks olla. «Andkem endale aru, lapsed on lapsed. Suvega on nii mõnigi oluline teema meelest läinud ning nad vajavad kodu ja kooli vahel liiklemisel harjumisaega,» lausus ta. «See paneb meie kõigi õlule lisapinge ja peab olema eriti valvas.»

* Türi valla kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada kuni 18. septembrini. Kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot ja teoks tehakse vähemalt kaks ettepanekut. Türi vald on ainus, kes tänavu kaasavat eelarvet menetleb, Paide linn on selle peatanud kolmeks, Järva vald käesolevaks aastaks.