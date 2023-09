Täna esilinastub uus Eesti komöödiafilm “Vaba raha”

Film rullub lahti 2012. aastal kui tulevane krüptokunn Maximillion (Miklós Bányai) maksab Eesti programmeerijale Taavile (Märt Pius) bitcoinides, mille väärtus oli veel nii pisike, et mees need unustab. Kümme aastat hiljem kui bitcoini väärtus on tuhandeid kordi suurem ning Taavi ja tema abikaasa Liisa (Steffi Pähn) on koduostu tupikus kuluks üks „lotopilet” ära – aga kus on paroole sisaldav mälupulk?