Romusõiduki eest makstav rahasumma suureneb

Vanametalli nõudlust Lõuna-Aasias on mõjutanud valuuta odavnemine, välisreservide vähenemine ja inflatsioon. Kuna nõudlus langes paljudes riikides, siis hakkas seda toorainet rohkem voolama Indiasse. Aasta teises pooles tõenäoliselt tõmbavad energiahinnad, intressimäärad ja inflatsioon tagasi, mis suurendab nõudlust terase ja selle tootmise järele, mis tähendab kasvavat huvi ka vanaraua vastu.

Eestis on automaks palju tähelepanu saanud. Kuigi automaksu osas valitseb jätkuvalt segadust, siis täheldame sel aastal tavapärasest mõnevõrra suuremat huvi romude müümise vastu. Üldiselt käib aga autoromude müümine lainetena, kus rohkem romusid tuuakse kevadel peale lund ja hilissügisel enne lund.

Riigi praeguse kava kohaselt hakkab automaks kehtima tuleva aasta 1. juulist ning aastamaksu tuleks esimest korda tasuda 2024. aasta augustis poole aasta eest. Tasub meelde tuletada, et igal sõidukil on jalajälg loodusele, seega on väiksemad ja vähemsaastavad sõidukid ainuõige suund.

Eraldi probleem on romusõidukid linnaruumis kortermajade parklates ja maal looduses – soovime väga, et need leiaks tee vaid sellistesse käitluskohtadesse, kus need nõuetekohaselt lammutatakse.

Kuusakoski igakuisest turuülevaatest selgub, et romusõiduki hind on viimase kuuga kerkinud kolm protsenti ja aastaga lausa 33%. Näiteks alumiiniumivalu hind on aastatagusest 19% kõrgem, messing 11% ja teras kaheksa protsenti.”