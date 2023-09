Paide Teatri uus hooaeg toob veel sel aastal Paidesse kolm uuslavastust

“Paide Teater võtab vastu väljakutseid teatrikunsti piiride laiendamiseks ning loob kogukondliku tähtsusega lavastusi. Tulevaste lavastuste fookuses on peamiselt keskkond, tehnoloogia, unistused ja kogukond,” rääkis Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson. Ta tõi välja, et sel hooajal on eriti tähtis rääkida vastandumistest ja kunsti võimalusest seda visualiseerida. “See hooaeg on sild mineviku ja tuleviku, traditsiooni ja uuenduse vahel, kandes edasi Paide Teatri pühendumust kunsti jõu ja mõju levitamisel,” lisas Peterson.

Novembri teises pooles jõuab Paidesse nüüdisaegne kammerooper “Monstera Deliciosa”, mis sünnib baltikumiülese koostööna. “Ma arvan, et on väga mõistlik teha loomingulist piiriülest koostööd. Meil Balti riikides on sarnane taust ning kultuuriline ja sotsiaalne mälupilt, ja see tekitab viljaka katsetamisvälja, et sellised projektid saaksid tekkida. On inspireeriv luua koos andekate ja töökate naistega, kes ei karda teha midagi, mis võib tunduda liiga tavaline, ja sealjuures provotseeriv,” ütles “Monstera Deliciosa” lavastaja ja libretist Barbara Lehtna. Nüüdisooperis on nelja erineva põlvkonna naiste lood, mis räägivad naiste ja looduse vahelistest suhetest. Lavastus esietendub Lätis 8. novembril, Eesti esietendus toimub 23. novembril Paides.