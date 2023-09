Lagunenud talumajad ei pälvi olematule hinnale vaatamata mingitki ostuhuvi

Nii on müügis kinnistu (registriosa nr 10031950, katastritunnus 28801:001:0264, aadress Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Sepa-Juku). Maa sihtotstarve on elamumaa 100 %,pindala 2697 m².

Kinnistul asuvad rohelusse peitunud elamu , kelder, ait-kuur, laut-küün, kaev. Hoonete ehitusaasta1938. Hooned on lagunenud. Hoonetes on mööbel ja olmejäätmed. On ahjuküte, kanalisatsioon puudub. Mets asub 300 m kaugusel. Olemas on kõrghaljastus 5 km kaugusel Peetri alevikus asub kauplus , lasteaed, kool, hooldekodu, kirik. Hea bussiühendus(Paide ja Koeru). Läheduses asub bussipeatus. Kinnistu asub Koerust 8 km, Paidest 25 km ja Tallinn-Tartu maanteest 14 km kaugusel. Juurdepääsutee (Valila tee) on osaliselt eraomandis.