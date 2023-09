EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi

Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik tõdes, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning võib Eesti nähtavuse tõstmisel olla turunduskampaaniast tulemuslikumgi. Kolmas oluline eesmärk selliste sündmuste toetamise juures on kasvatada Eesti külastatavust ja meie ettevõtjate turismitulu ning seda mitte ainult Tallinnas, vaid ka mujal Eesti piirkondades,“ märkis Aavik.

Ühendasutuse eksperdid võtavad taotluste hindamisel arvesse, millisel määral aitab kavandatav sündmus tasakaalustada turismi hooajalisust, et turismiettevõtetel oleks võimalik ka madalhooajal oma tulusid suurendada. Seepärast hinnatakse kõrgemalt neid kultuuri- ja spordisündmusi, mis toovad majutusasutused täis väljaspool suve.

Toetus on mõeldud välisturundus- ja korralduskuludeks ning seda saab taotleda üheks korraks (aastaks) ehk ühe sündmuse korraldamiseks. Ühe sündmuse toetus on minimaalselt 30 000 ja maksimaalselt 75 000 eurot. Toetuse määr on kuni 70 protsenti, millele lisandub taotleja omafinantseering.

Toetust sobivad taotlema sündmused, mis toimuvad ühtse programmiga vähemalt kahel järjestikusel päeval ja programmi mõlemal päeval toimub sündmuse sisuline tegevus. Tingimuseks on seegi, et Tallinnas toimuval sündmusel peab minimaalne väliskülastajate arv olema vähemalt 400 ja väljaspool pealinna toimuval sündmusel vähemalt 200. Lävendid on erinevad, et tekitada motivatsiooni korraldada spordi- ja kultuurisündmusi ka väljaspool pealinna ja tuua väliskülastajaid Eesti erinevatesse piirkondadesse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. oktoober kell 16. Kõik huvilised on oodatud kuulama 13. septembril toimuvat infopäeva. Täpsem info ühendasutuse veebis.

Avatav toetusvoor on tänavu juba teine rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetusvoor. Esimese vooru kuulutas ühendasutus välja kevadel ning see oli mõeldud rahvusvahelistele suursündmustele, mis toimuvad kord aastas vähemalt kolm aastat järjest. Järgmine mitmeaastaste suursündmuste voor on kavas aastal 2026.