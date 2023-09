Oisu rohegaasijaam suureneb

Alexela ja Infortar ühisfirma Eesti Biogaasi OÜ tegevjuht Kristjan Stroom ütles, et sellega asutakse Eestis oma gaasi tootmises järgmine samm. «Kui siiani tootsime rohegaasi peamiselt loomasõnnikust, siis nüüd saame toormena varasemast rohkem kasutada ka toiduainetööstuse ja muid biolagunevaid jääke. Suures pildis annab see toiduainetööstustele laiemad võimalused ringmajanduses osalemiseks,» selgitas ta.

Stroom sõnas, et rohejaamad pööravad jalajälgi jätmata ja lahendavad korraga mitut valemit. Põllumajanduse ja toidutööstuse jäätmete järel järgmine probleem, mis ette võtta, võiks olla linnainimeste biojäätmete vastuvõtt ja töötlemine. Tehniliselt on jaamad selleks valmis, lisaks eeldab see riiklike regulatsioonide kohandamist, omavalitsuste otsuseid ja logistika korraldamist.