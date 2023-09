Maakonna suurpeo võõrustajaks on Türi

Autorite sõnul on seekordse peoga soov minna tagasi juurte juurde ja keskenduda eestlaste pärimuskultuurile ning teha vahelduseks lihtne rahvapidu. Eestlane on läbi aegade lohutust ja tuge leidnud kiikumisest, laulust kiigel ja tantsust kiige ümber. Nii on soov siduda kiik, kiigega seotud laulud ja tantsud, muistendid ja lood maakonna laulu- ja tantsupeoga.