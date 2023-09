Paide Linnameeskonna U12 vanusegrupi treeneri Veiko Kurimi sõnul on tegemist suure tunnustusega. „Poiste jaoks on see kindlasti suur tunnustus. Nad on läbi ja lõhki jalgpallipoisid ning pallipoisiks tulemise pärast täpselt sama elevil nagu läheks ise Eesti koondist esindama,“ ütles Kurim.